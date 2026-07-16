'ड्यून 3' का पहला लुक 'द ओडिसी' से पहले, IMAX 70mm थिएटर में मिलेगा यह बेहद खास मौका

यह ट्रेलर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक और फ्रांस के कुछ चुनिंदा IMAX थिएटरों में ही दिखाया जा रहा है। इससे कुछ फैंस तो बहुत उत्साहित हैं, लेकिन कुछ को मौका न मिलने की वजह से निराशा भी हो रही है।

इस फिल्म को डेनिस विलेन्यूव ने निर्देशित किया है और यह फ्रैंक हर्बर्ट की किताब ड्यून मसीहा पर आधारित है। इसमें टिमोथी चालामेट, जेन्डेया और रेबेका फर्ग्यूसन अपनी भूमिकाओं में वापस आ रहे हैं। वहीं रॉबर्ट पैटिनसन और एना टेलर-जॉय जैसे नए कलाकार भी इसमें शामिल हैं। यह फिल्म 18 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इस तरह विलेन्यूव की ट्रायोलॉजी पूरी हो जाएगी।