'ड्यून: पार्ट 3' का धमाकेदार ट्रेलर जारी, इस बार रूप बदलने वाले दुश्मन से होगी जंग

रिलीज

दिसंबर में सिनेमाघरों का रुख करेगी फिल्म

'ड्यून: पार्ट 3' की कहानी 17 साल आगे से शुरू होती है। इस बार पॉल एट्रीडेस (टिमोथी) के सामने रूप बदलने वाला खलनायक स्काइटेल (रॉबर्ट) खड़ा है। वह उसके साम्राज्य ध्वस्त करना चाहता है। उधर, पॉल और चानी (जेंडाया) के रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं। पॉल को समझ आता है कि उसकी ताकत ही उसके लिए खतरा और चुनौती बन चुकी है। जेसन मोमोआ भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं। यह 18 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।