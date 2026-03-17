'ड्यून: पार्ट 3' से टिमोथी चालमेट का लुक जारी

फिल्म 'ड्यून: पार्ट 3' से टिमोथी चालमेट का पहला पोस्टर जारी, जानिए कब होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 10:16 am Mar 17, 202610:16 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'ड्यून: पार्ट 3' को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डेनिस विलेन्यूव द्वारा निर्देशित इस फिल्म से अभिनेता टिमोथी चालमेट की पहली आधिकारिक झलक जारी की गई है। दिलचस्प बात यह है कि चालमेट ने अपने इंस्टाग्राम पर खुद पोस्टर साझा करते हुए इस अंतिम अध्याय में अपनी वापसी की पुष्टि की है। उनके अलावा, फिल्म से जेंडाया, रॉबर्ट पैटिनसन और जेसन मोमोआ की पहली झलक से भी पर्दा उठाया गया है।