RDX निर्देशक संग दुलकर सलमान की धांसू वापसी, 'आई एम गेम' से होगा बड़ा धमाका। मनोरंजन Apr 16, 2026

तीन साल के लंबे इंतजार के बाद दुलक़र सलमान 'आई एम गेम' फिल्म के साथ मलयालम सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म 20 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी रिलीज का समय ओणम त्योहार के ठीक आस-पास तय किया गया है। RDX जैसी धमाकेदार फिल्म बनाने वाले निर्देशक नहास हिदायथ ने इसका निर्देशन किया है। उम्मीद है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन और बेहतरीन स्टाइल देखने को मिलेगा। हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी एक रैप-अप वीडियो में मिली है, जिसके बाद से ही फैंस में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है।