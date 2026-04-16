RDX निर्देशक संग दुलकर सलमान की धांसू वापसी, 'आई एम गेम' से होगा बड़ा धमाका।
तीन साल के लंबे इंतजार के बाद दुलक़र सलमान 'आई एम गेम' फिल्म के साथ मलयालम सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। यह फिल्म 20 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी रिलीज का समय ओणम त्योहार के ठीक आस-पास तय किया गया है। RDX जैसी धमाकेदार फिल्म बनाने वाले निर्देशक नहास हिदायथ ने इसका निर्देशन किया है। उम्मीद है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन और बेहतरीन स्टाइल देखने को मिलेगा। हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी एक रैप-अप वीडियो में मिली है, जिसके बाद से ही फैंस में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह है।
'आई एम गेम' में ये सितारे
'आई एम गेम' में दुलक़र सलमान के साथ एंटोनी वर्गीस, कायडू लोहार और मायस्किन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की टीम में सजीर बाबा, बिलाल मोईदू और पटकथा लेखक इस्माइल अबूबकर शामिल हैं। इसका संगीत जेक्स बेजॉय ने तैयार किया है, सिनेमैटोग्राफी जिमशी खालिद ने संभाली है और एडिटिंग चमन चाको ने की है। फिल्म के एक्शन दृश्यों को अनबरीव मास्टर्स ने डिजाइन किया है। खास बात यह है कि यह फिल्म पांच भाषाओं में रिलीज होगी, जिनमें हिंदी और तमिल भी शामिल हैं। इस तरह यह फिल्म पूरे भारत में दर्शकों तक अपनी पहुंच बना पाएगी।