दुलकर सलमान ने फैंस से की खास अपील, फर्जी अकाउंट को लेकर किया आगाह

अभिनेता दुलकर सलमान ने अपने फैंस को एक फर्जी एक्स अकाउंट से सावधान रहने को कहा है, जो खुद को उनका बताकर चला रहा है।

यह अकाउंट फिल्मों से जुड़ी पोस्ट डालता है और यहां तक कि उनके परिवार के बारे में भी निजी बातें साझा करता है।

इसी वजह से कई लोग इसे सच में दुलकर का अकाउंट मान लेते हैं। उन्होंने इस धोखाधड़ी की शिकायत एक्स प्लेटफॉर्म से की है और अब एक्स की तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं।