ऑनलाइन आलोचना ने बदली दुलकर सलमान की सोच

दुलकर सलमान को अब नहीं पड़ता नकारात्मक टिप्पणियों से फर्क, बताया खुद को कैसे बदला

लेखन अंशिका शुक्ला 09:51 am Nov 18, 202609:51 am

क्या है खबर?

अभिनेता दुलकर सलमान ने कहा है कि अब ऑनलाइन आलोचना का उन पर पहले जितना असर नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करने के बाद समय के साथ उनका नजरिया बदल गया है। अब वह ऐसी बातों को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं। गलाटा प्लस से बातचीत में उन्होंने बताया कि आलोचना को प्रेरणा मानकर ऐसे किरदार चुनते हैं, जो उन्हें अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने की चुनौती दें।