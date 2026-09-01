दुलकर सलमान ने किया खुलासा, बोले- 'आइम गेम' में छुपा है ऐसा राज; सिनेमाघरों में उड़ेंगे होश
अभिनेता दुलकर सलमान ने हाल ही में एक दिलचस्प राज खोला है। उन्होंने बताया कि उनकी नई फिल्म 'आइम गेम' में एक छिपा हुआ फैंटेसी एलिमेंट है, जिसे ट्रेलर में जानबूझकर नहीं दिखाया गया था।
इसके पीछे वजह थी कि दर्शक जब फिल्म सिनेमाघरों में देखें, तो उन्हें पूरा रोमांच मिले और वो सरप्राइज हो जाएं।
ये फिल्म 3 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
नहास हिदायत ने निर्देशित की 'आइम गेम'
'आइम गेम' की कहानी डैन जॉन नाम के एक जुआरी के इर्द-गिर्द घूमती है। वह जुआ खेलने के लिए एक खास एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर अचानक से उसकी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ाने लगता है।
इस फिल्म का निर्देशन नहास हिदायत ने किया है। इसमें एंटनी वर्गीस पेपे, कायडू लोहार और मिस्किन जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।
दुलकर ने इशारा किया है कि डैन का थोड़ा बिगड़ैल किरदार और फिल्म का छिपा हुआ फैंटेसी एंगल दर्शकों को हैरान कर देगा।
उन्होंने फिर से बताया कि 'आइम गेम' के ट्रेलर में फिल्म का असल सरप्राइज कॉन्सेप्ट, जिसमें फैंटेसी के तत्व शामिल हैं, उसे नहीं दिखाया गया था।