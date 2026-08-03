बुडापेस्ट से लौटे 'श्री श्री' के सितारे, दुलकर सलमान-पूजा के 'बम्मा बम्मा' ने मचाया धमाल

हाल ही में 'श्री श्री' फिल्म ने अपना पहला लुक जारी किया है। इसके साथ ही, 'बम्मा बम्मा' नाम का गाना भी रिलीज कर दिया गया है।

इस गाने में दुलकर और पूजा पहाड़ों के खूबसूरत नजारों, ट्रेकिंग के रास्तों और रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं। पूजा के लिए उनकी पिछली हिट फिल्म 'अला वैकुंठपुर्रमुलू' के बाद यह फिल्म काफी अहम मानी जा रही है। फिल्म की रिलीज की तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा।