दुलकर सलमान की 'आई एम गेम' ने 6ठे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए इतने, 'कांटा' का रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक कदम दूर

'आई एम गेम' ने 'खलीफा: द रूलर' से बेहतर प्रदर्शन तो किया है, लेकिन मलयालम मार्केट में वह 'बेथलहम कुदुंबा यूनिट' से काफी पीछे चल रही है।

इसके अलावा 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' जैसी फिल्में हिंदी-भाषी क्षेत्रों में भीड़ जुटा रही हैं। 'कांटा' के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उनके बीच बस थोड़ा सा ही अंतर रह गया है।

इस दूसरे वीकेंड पर फिल्म का प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि 'आई एम गेम' बॉक्स ऑफिस पर कितनी सफल होगी।