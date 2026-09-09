दुलकर सलमान की 'आई एम गेम' ने 6ठे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए इतने, 'कांटा' का रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक कदम दूर
मनोरंजन
दुलकर सलमान की नई मलयालम फिल्म 'आई एम गेम' अपनी पिछली रिलीज 'कांटा' की कुल कमाई के काफी करीब आ गई है। इस फैंटेसी एक्शन थ्रिलर ने 8.70 करोड़ रुपये के शानदार वीकेंड के साथ शुरुआत की, लेकिन हफ्ते के बाकी दिनों में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही।
फिल्म ने भारत में 21.62 करोड़ रुपये की कमाई की है और इसकी कुल कमाई 25.24 करोड़ रुपये हो गई है।
मलयालम मार्केट में 'आई एम गेम' की हालत कमजोर
'आई एम गेम' ने 'खलीफा: द रूलर' से बेहतर प्रदर्शन तो किया है, लेकिन मलयालम मार्केट में वह 'बेथलहम कुदुंबा यूनिट' से काफी पीछे चल रही है।
इसके अलावा 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' जैसी फिल्में हिंदी-भाषी क्षेत्रों में भीड़ जुटा रही हैं। 'कांटा' के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उनके बीच बस थोड़ा सा ही अंतर रह गया है।
इस दूसरे वीकेंड पर फिल्म का प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि 'आई एम गेम' बॉक्स ऑफिस पर कितनी सफल होगी।