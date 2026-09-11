दुलकर सलमान की 'आई एम गेम' बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम, 8वें दिन कमाए सिर्फ इतने
दुलकर सलमान की मलयालम फिल्म 'आई एम गेम' बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल दौर से गुजर रही है। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन अब इसकी रोजाना की कमाई तेजी से गिर गई है।
8वें दिन फिल्म ने सिर्फ 50 लाख रुपये कमाए हैं और अब तक भारत में इसकी कुल कमाई 27.20 करोड़ रुपये हुई है।
फिल्म दर्शकों के बीच अपनी शुरुआती चर्चा को बरकरार नहीं रख पाई है।
'आई एम गेम' को 'हनुमान अंश' ने पछाड़ा
नाहस हिदायथ ने 'आई एम गेम' का निर्देशन है, जबकि इसका निर्माण दुलकर ने किया है। यह एक फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटनी वर्गीस और मैस्किल जैसे बड़े नाम हैं।
कहानी एक ऐसे जुआरी की है जिसकी किस्मत में अजीब मोड़ आते रहते हैं। अपनी अनोखी कहानी और बड़े सितारों के बावजूद, 'हनुमान अंश' नाम की एक कम बजट वाली फिल्म ने इसे पछाड़ दिया है।
'हनुमान अंश' में कोई बड़ा सितारा भी नहीं है, ऐसे में 'आई एम गेम' की यह कमाई में गिरावट और भी ज्यादा दिख रही है।