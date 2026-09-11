दुलकर सलमान की 'आई एम गेम' बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम, 8वें दिन कमाए सिर्फ इतने

नाहस हिदायथ ने 'आई एम गेम' का निर्देशन है, जबकि इसका निर्माण दुलकर ने किया है। यह एक फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटनी वर्गीस और मैस्किल जैसे बड़े नाम हैं।

कहानी एक ऐसे जुआरी की है जिसकी किस्मत में अजीब मोड़ आते रहते हैं। अपनी अनोखी कहानी और बड़े सितारों के बावजूद, 'हनुमान अंश' नाम की एक कम बजट वाली फिल्म ने इसे पछाड़ दिया है।

'हनुमान अंश' में कोई बड़ा सितारा भी नहीं है, ऐसे में 'आई एम गेम' की यह कमाई में गिरावट और भी ज्यादा दिख रही है।