दुलकर सलमान की 'आकाशमलो ओका तारा' की रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान

दुलकर सलमान फिल्म 'आकाशमलो ओका तारा' के साथ लौट रहे हैं, जो 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।

यह रोमांटिक ड्रामा एक जोशीली लड़की की कहानी है। वह दूरदराज के गांव से आती है और अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखती है।

जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जी-जान लगा देती है।

जब कृष्णा उसका साथ देता है, तो उसकी यह यात्रा उम्मीदों और खुद को पहचानने की कहानी बन जाती है।