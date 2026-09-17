दुलकर सलमान की 'आकाशमलो ओका तारा' की रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान
दुलकर सलमान फिल्म 'आकाशमलो ओका तारा' के साथ लौट रहे हैं, जो 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।
यह रोमांटिक ड्रामा एक जोशीली लड़की की कहानी है। वह दूरदराज के गांव से आती है और अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखती है।
जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जी-जान लगा देती है।
जब कृष्णा उसका साथ देता है, तो उसकी यह यात्रा उम्मीदों और खुद को पहचानने की कहानी बन जाती है।
'आकाशमलो ओका तारा' से होगा सात्विका का डेब्यू
इस फिल्म से सात्विका वीरवल्ली, दुलकर के साथ बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आएंगी। श्रुति हासन भी इसमें एक खास भूमिका में दिखाई देंगी।
फिल्म को पवन सादिनेनी ने लिखा और निर्देशित किया है। संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया है। दुलकर की पिछली फैंटेसी-एक्शन फिल्म 'आई एम गेम' अगर आपने देखी है, तो आपको पता होगा कि वह आजकल अलग-अलग तरह की भूमिकाएं कर रहे हैं।
ऐसे में यह दिल छू लेने वाली कहानी भी देखने लायक होगी।