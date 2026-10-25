बिश्नोई गैंग की धमकी के खौफ में सलमान खान, पंजाब में अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट के लॉन्च में नहीं पहुंचे

सलमान खान का यह प्रोजेक्ट करीब 2,500 करोड़ रुपये का है। इसमें 6 टावर बनाए जाएंगे, जिनमें 3 और 4 BHK के फ्लैट होंगे। इससे पहले ‘SK टावर्स’ नाम सामने आने के बाद ही इस प्रोजेक्ट में सलमान की भागीदारी के संकेत मिल गए थे। इसके अलावा, उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित चिंबई में समुद्र के सामने छह मंजिला आवासीय इमारत बनाने की अनुमति भी मिल गई है। ये इमारत उनके पुराने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के पास होगी।