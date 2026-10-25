बिश्नोई गैंग की धमकी के खौफ में सलमान खान, पंजाब में अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट के लॉन्च में नहीं पहुंचे
सलमान खान ने हाल ही में पंजाब में एक लग्जरी आवासीय प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने GB रियलटी और जैकब एंड कंपनी के साथ साझेदारी की है। ये प्रोजेक्ट सलमान के नाम पर है, लेकिन वो इसके लॉन्च कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने इसके बजाय वीडियो संदेश भेजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों और सुरक्षा कारणों से सलमान कार्यक्रम में नहीं पहुंचे।
गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाद अब 'SK टावर्स
सलमान खान का यह प्रोजेक्ट करीब 2,500 करोड़ रुपये का है। इसमें 6 टावर बनाए जाएंगे, जिनमें 3 और 4 BHK के फ्लैट होंगे। इससे पहले ‘SK टावर्स’ नाम सामने आने के बाद ही इस प्रोजेक्ट में सलमान की भागीदारी के संकेत मिल गए थे। इसके अलावा, उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित चिंबई में समुद्र के सामने छह मंजिला आवासीय इमारत बनाने की अनुमति भी मिल गई है। ये इमारत उनके पुराने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के पास होगी।