हॉलीवुड में माइक्रोड्रामा का जादू, 3 मिनट के शो में इतने करोड़ का बाजार

स्टूडियो कर रहे हैं माइक्रोड्रामस का समर्थन

इसा रे को इस बात से खुशी है कि माइक्रोड्रामस को बनाना बहुत तेज और सस्ता है। उन्होंने बताया, 'इनके बनने में टीवी और फिल्मों के मुकाबले काफी कम समय लगता है, जिससे हमें मौजूदा विषयों पर और भी ज्यादा प्रासंगिक कंटेंट दिखाने का मौका मिल जाता है।'

फॉक्स एंटरटेनमेंट (जो सैकड़ों टाइटल बनाने का वादा कर चुके हैं) और टेलीवीसा यूनिविजन (जो शॉर्ट-फॉर्म ड्रामा बना रहे हैं) जैसे बड़े-बड़े स्टूडियो भी अब ये छोटी-छोटी सीरीज बना रहे हैं।

2026 के आखिर तक दुनिया भर में इनसे होने वाली कमाई 1400 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और हॉलीवुड से बाहर भी क्रिएटर्स को कामयाबी मिल रही है।

ऐसे में, माइक्रोड्रामस कहानियों को कहने और करियर बनाने के तरीकों में बड़ा बदलाव ला रहे हैं।