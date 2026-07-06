ZEE5 ने की 'सतलुज' की ऑनलाइन लीक के बीच पायरेसी की निंदा, जानें दिलजीत दोसांझ क्या बोले?

दिलजीत दोसांझ ने की 'सतलुज' को साझा करने की अपील

मुख्य अभिनेता दिलजीत ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान कहा कि 'सतलुज' जनता की फिल्म है। उन्होंने खुशी जताई कि प्रशंसकों को यह फिल्म देखने का मौका मिल गया, भले ही कुछ देर के लिए ही सही।

उन्होंने उन लोगों से आग्रह किया जिन्होंने फिल्म डाउनलोड कर ली है कि वे इसे आगे भी साझा करते रहें। वहीं दूसरी तरफ, ZEE5 का कहना है कि वे फिल्म को दर्शकों तक वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।