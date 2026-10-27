फ्लू ने बिगाड़ा सर टॉम जोन्स की योजना, अचानक टले कॉन्सर्ट; फैंस को करना होगा इंतजार
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सर टॉम जोन्स को फ्लू होने की वजह से अपना लॉस एंजिल्स कॉन्सर्ट आगे बढ़ाना पड़ा है। ग्रीक थिएटर में होने वाला यह शो पहले 26 अक्टूबर को था, जो अब 4 नवंबर को होगा।
उनका सैन डिएगो का कॉन्सर्ट भी 27 अक्टूबर से बदलकर 3 नवंबर कर दिया गया है, इसलिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा।
'कम गैदर राउंड' कब हुआ था शुरू?
जोन्स अपने 'कम गैदर राउंड' टूर के बीच में ही थे। यह टूर पिछले महीने इलिनोइस के हाइलैंड पार्क से शुरू हुआ था, जिसमें बीमार पड़ने से पहले 20 अमेरिकी शो होने थे।
वेल्स के मशहूर गायक, जो 'शी इज ए लेडी' और 'डेलीला' जैसे क्लासिक गानों के लिए जाने जाते हैं, लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें 2006 में नाइटहुड की उपाधि मिली थी और उन्होंने हाल ही में एक नया एल्बम भी रिलीज किया है।