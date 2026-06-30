CJP के अभिजीत दिपके ने समय रैना पर लगाए कई आरोप, फिर भी 'इंडियाज गॉट लेटेंट' ने मचाया धमाल
अभिजीत दिपके, जो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक हैं, ने हाल ही में बताया है कि उन्हें समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' कुछ खास पसंद नहीं है।
यही वजह है कि उन्होंने इसके दूसरे सीजन में शामिल होने से मना कर दिया है। उन्होंने 'अनफिल्टर्ड बाय समदिश' नाम के शो में समय की आलोचना करते हुए कहा कि वे अपने प्रिविलेज का फायदा उठा कर आगे बढ़ रहे हैं। अभिजीत ने शो के पूरे कॉन्सेप्ट पर भी सवाल उठाए।
'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर छिड़ी ऑनलाइन बहस
अभिजीत की इन टिप्पणी के बाद ऑनलाइन पर तुरंत बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई और समय की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को उनके सुविधा का सबूत बताया।
वहीं, कुछ दूसरे लोगों ने अभिजीत की बातों का विरोध किया। इन सबके बीच (और पुराने विवादों के बावजूद भी) शो का दूसरा सीजन अभी भी खूब चल रहा है।
यह 20 जून को आलिया भट्ट और शरवरी जैसे मेहमानों के साथ शुरू हुआ था और अब तक यूट्यूब पर इसके 4.5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।