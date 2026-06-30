CJP के अभिजीत दिपके ने समय रैना पर लगाए कई आरोप, फिर भी 'इंडियाज गॉट लेटेंट' ने मचाया धमाल

'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर छिड़ी ऑनलाइन बहस

अभिजीत की इन टिप्पणी के बाद ऑनलाइन पर तुरंत बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई और समय की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को उनके सुविधा का सबूत बताया।

वहीं, कुछ दूसरे लोगों ने अभिजीत की बातों का विरोध किया। इन सबके बीच (और पुराने विवादों के बावजूद भी) शो का दूसरा सीजन अभी भी खूब चल रहा है।

यह 20 जून को आलिया भट्ट और शरवरी जैसे मेहमानों के साथ शुरू हुआ था और अब तक यूट्यूब पर इसके 4.5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।