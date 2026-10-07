'बिग बॉस मलयालम 8' में 24 घंटे भी नहीं टिक पाई वाइल्डकार्ड प्रतियोगी सुवर्णा, ये रही चौंकाने वाली वजह

'बिग बॉस मलयालम 8' में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वाइल्डकार्ड प्रतियोगी सुवर्णा पुलथुक्कियिल घर में दाखिल होते ही बाहर हो गई हैं।

संस्कृति और जेंडर जैसे विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए मशहूर सुवर्णा 4 अक्टूबर को बिग बॉस के घर में आई थीं, लेकिन अगले ही दिन वह शो से बाहर हो गईं।

सुवर्णा ने बताया कि मानसिक थकावट और घर के मुश्किल टास्क की वजह से उनके लिए शो में बने रहना मुश्किल हो रहा था।