'बिग बॉस मलयालम 8' में 24 घंटे भी नहीं टिक पाई वाइल्डकार्ड प्रतियोगी सुवर्णा, ये रही चौंकाने वाली वजह
मनोरंजन
'बिग बॉस मलयालम 8' में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वाइल्डकार्ड प्रतियोगी सुवर्णा पुलथुक्कियिल घर में दाखिल होते ही बाहर हो गई हैं।
संस्कृति और जेंडर जैसे विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए मशहूर सुवर्णा 4 अक्टूबर को बिग बॉस के घर में आई थीं, लेकिन अगले ही दिन वह शो से बाहर हो गईं।
सुवर्णा ने बताया कि मानसिक थकावट और घर के मुश्किल टास्क की वजह से उनके लिए शो में बने रहना मुश्किल हो रहा था।
'बिग बॉस मलयालम 8' का बदला माहौल
सुवर्णा के इतनी जल्दी शो से बाहर होने से घर के अंदर का माहौल यकीनन बदल गया है। अब बाकी बचे वाइल्डकार्ड प्रतिभागी निलिना, विपिन और वेदांगी सबकी नजर में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
दर्शक अब घर में कुछ नई रणनीतियां और बदलते समीकरण देख सकते हैं। यह बात एक बार फिर साबित हो गई है कि इस सीजन में कभी भी कुछ भी हो सकता है!