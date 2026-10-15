नेटफ्लिक्स में खलबली, 1000 कर्मचारियों की हुई छंटनी; क्या कम हो रहा है स्ट्रीमिंग किंग का जलवा?
नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल में 'स्ट्रेंजर थिंग्स' जैसे हिट शो बनाने वाले कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है।
कंपनी के फिल्म, टीवी, टेक, लीगल और HR जैसे अलग-अलग विभागों से कुल 1,000 कर्मचारियों पर इस फैसले का असर पड़ा है।
यह संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों का 6 प्रतिशत है। नेटफ्लिक्स ने यह कदम धीमी होती कमाई और अपनी प्रोग्रामिंग रणनीति में बदलाव लाने की कोशिशों के चलते उठाया है।
नेटफ्लिक्स को 10 साल में सबसे कम एमी अवार्ड मिले
दर्शकों का नेटफ्लिक्स से जुड़ाव कम होता दिख रहा है। हाल ही में आए शो भी उतनी संख्या में दर्शक नहीं जुटा पा रहे हैं, जितने की उम्मीद थी।
कंपनी के एमी अवार्ड जीतने की संख्या भी पिछले 10 सालों में सबसे कम हो गई है। इस साल के पहले 6 महीनों में दर्शकों की संख्या में केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे विश्लेषक (एनालिस्ट) भी चिंता में पड़ गए हैं।
इस स्थिति को सुधारने के लिए, नेटफ्लिक्स का कहना है कि अब वह लाइव स्पोर्ट्स, गेमिंग और अपने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग पर ज्यादा ध्यान देगा। कंपनी उम्मीद कर रही है कि इससे लोग लगातार उसके कंटेंट को देखते रहेंगे और सब्सक्रिप्शन भी जारी रखेंगे।