नेटफ्लिक्स में खलबली, 1000 कर्मचारियों की हुई छंटनी; क्या कम हो रहा है स्ट्रीमिंग किंग का जलवा?

दर्शकों का नेटफ्लिक्स से जुड़ाव कम होता दिख रहा है। हाल ही में आए शो भी उतनी संख्या में दर्शक नहीं जुटा पा रहे हैं, जितने की उम्मीद थी।

कंपनी के एमी अवार्ड जीतने की संख्या भी पिछले 10 सालों में सबसे कम हो गई है। इस साल के पहले 6 महीनों में दर्शकों की संख्या में केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे विश्लेषक (एनालिस्ट) भी चिंता में पड़ गए हैं।

इस स्थिति को सुधारने के लिए, नेटफ्लिक्स का कहना है कि अब वह लाइव स्पोर्ट्स, गेमिंग और अपने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग पर ज्यादा ध्यान देगा। कंपनी उम्मीद कर रही है कि इससे लोग लगातार उसके कंटेंट को देखते रहेंगे और सब्सक्रिप्शन भी जारी रखेंगे।