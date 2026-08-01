'धुरंधर' के लिए क्यों चुने गए रणवीर सिंह? निर्माता ज्योति देशपांडे ने बताई असली वजह

ज्योति देशपांडे ने फिल्म की कहानी और पटकथा को बेहतर बनाने में 6 महीने से ज्यादा का समय दिया, ताकि बजट का सही इस्तेमाल कर एक शानदार फिल्म बनाई जा सके। 'राम-लीला' और 'बाजीराव मस्तानी' जैसी फिल्मों में साथ काम करने के कारण उन्हें रणवीर सिंह के समर्पण पर पूरा भरोसा था और नतीजा बेहद शानदार रहा। 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त कमाई की, जहां हमजा अली मजारी और जसकीरत सिंह रंघी के किरदारों में रणवीर के अभिनय की जमकर तारीफ हुई। अब रणवीर जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ कल्याणी प्रियदर्शन भी मुख्य भूमिका में होंगी।