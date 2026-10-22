सलमान खान की 'मातृभूमि' पर लगी CBFC की रोक, गणतंत्र दिवस पर टली रिलीज

अपूर्व लखिया ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी। 'मातृभूमि' की कहानी गलवान युद्ध के समय की है, लेकिन यह सिर्फ लड़ाई-झगड़े पर नहीं, बल्कि परिवार और दोस्ती के रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देती है।

पहले यह फिल्म अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की तरफ से देरी होने के कारण इसे टाल दिया गया है।

सलमान को उम्मीद है कि दर्शक समझेंगे कि देशभक्ति किसी एक दिन तक सीमित नहीं होती। यह इससे कहीं बड़ी और हमेशा रहने वाली भावना है।