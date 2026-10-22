सलमान खान की 'मातृभूमि' पर लगी CBFC की रोक, गणतंत्र दिवस पर टली रिलीज
सलमान खान की नई फिल्म 'मातृभूमि' गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर सिनेमाघरों में नहीं आएगी। हालांकि, ऐसी खबरें थीं कि यह फिल्म 26 जनवरी को रिलीज हो सकती है।
इस फिल्म को अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मंजूरी मिलनी बाकी है। कुछ लोग 26 जनवरी को फिल्म रिलीज होने की उम्मीद कर रहे थे, पर सलमान का मानना है कि देशभक्ति का संदेश किसी खास तारीख का मोहताज नहीं होता।
दर्शकों तक फिल्म का संदेश किसी भी दिन पहुंच जाएगा।
क्या होगी 'मातृभूमि' की कहानी?
अपूर्व लखिया ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी। 'मातृभूमि' की कहानी गलवान युद्ध के समय की है, लेकिन यह सिर्फ लड़ाई-झगड़े पर नहीं, बल्कि परिवार और दोस्ती के रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देती है।
पहले यह फिल्म अप्रैल में आने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की तरफ से देरी होने के कारण इसे टाल दिया गया है।
सलमान को उम्मीद है कि दर्शक समझेंगे कि देशभक्ति किसी एक दिन तक सीमित नहीं होती। यह इससे कहीं बड़ी और हमेशा रहने वाली भावना है।