पंकज त्रिपाठी के परिवार पर आई बड़ी मुसीबत, भाई पर हमले के बाद अस्पताल में चल रहा इलाज मनोरंजन Jun 22, 2026

बिहार से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई बिजेंद्र नाथ त्रिपाठी पर बेलसंड गांव में धारदार हथियारों से हमला किया गया है।

बताया जा रहा है कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते हुआ, जिससे बिजेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल वे पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है।