पंकज त्रिपाठी के परिवार पर आई बड़ी मुसीबत, भाई पर हमले के बाद अस्पताल में चल रहा इलाज
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बिहार से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई बिजेंद्र नाथ त्रिपाठी पर बेलसंड गांव में धारदार हथियारों से हमला किया गया है।
बताया जा रहा है कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते हुआ, जिससे बिजेंद्र को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल वे पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है।
बिजेंद्र की हालत गंभीर, हमलावरों की तलाश जारी
डॉक्टरों ने बताया है कि बिजेंद्र की हालत 'बेहद गंभीर' बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना ले जाया गया है।
स्थानीय पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए अभियान छेड़ दिया है और जगह-जगह छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।