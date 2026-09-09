'दृश्यम 3' के ट्रेलर ने मचाया तहलका

'दृश्यम 3' ट्रेलर में क्या है खास? 2:49 मिनट का वीडियो देखकर खुलेंगे कई राज

लेखन अंशिका शुक्ला 03:20 pm Sep 09, 202603:20 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम द कन्क्लूजन' यानी 'दृश्यम 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे 2015 में शुरू हुई सलगांवकर परिवार की कहानी का आखिरी अध्याय माना जा रहा है। ट्रेलर में अजय एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं, जबकि जयदीप अहलावत SP क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसमें क्या खास है।