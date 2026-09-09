'दृश्यम 3' ट्रेलर में क्या है खास? 2:49 मिनट का वीडियो देखकर खुलेंगे कई राज
क्या है खबर?
अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम द कन्क्लूजन' यानी 'दृश्यम 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे 2015 में शुरू हुई सलगांवकर परिवार की कहानी का आखिरी अध्याय माना जा रहा है। ट्रेलर में अजय एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं, जबकि जयदीप अहलावत SP क्राइम ब्रांच राजवीर सिंह तोमर की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसमें क्या खास है।
कहानी
क्या है 'दृश्यम 3' के ट्रेलर में खास?
फिल्म 'दृश्यम 3' की कहानी 'दृश्यम 2' की घटनाओं के बाद आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार सामने एक नया रहस्य है। राजवीर के केस संभालते ही पुराने सवाल फिर उठने लगते हैं।
दूसरी ओर, विजय उन राजों के और करीब पहुंच जाता है, जिन्हें वह हमेशा के लिए दफन समझता था। ट्रेलर विजय और राजवीर के बीच होने वाली दिमागी जंग की झलक दिखाता है। इस बार विजय का सामना एक नहीं, बल्कि कई लोगों से होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Har drishya ek sawaal. Har raaz ek jawaab. Kaun hoga kispe bhaari? The ultimate end begins now. https://t.co/I4EFX0otXT#DrishyamTheConclusion TRAILER OUT NOW.— Star Studio18 (@starstudio18_) September 9, 2026
In cinemas 2nd October. #DrishyamDay #2ndOct pic.twitter.com/1PqTkSrshc
रिलीज
कब रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म 'दृश्यम 3' में अजय और जहदीप के साथ तब्बू, श्रिया सरन, ईशा दत्ता, प्रकाश राज और रजत कपूर भी मुख्य भमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।
आपको बता दें इसका पहला भाग 2015 में आया था। वहीं इसका दूसरा भाग यानी 'दृश्यम 2' 2022 को रिलीज हुआ था।