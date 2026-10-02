'दृश्यम 3' का महाराष्ट्र में मचा तहलका, आधी रात तक हाउसफुल हुए शो
'दृश्यम: द कंक्लूजन' 2 अक्टूबर को रिलीज हुई और इसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी वजह से महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में अब इसके देर रात के शोज भी बढ़ा दिए गए हैं।
अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में लौटे हैं, लेकिन इस बार वह आखिरी बार इस भूमिका में नजर आ रहे हैं। कहानी को एक नया मोड़ मिलता है, जब क्राइम ब्रांच के एसपी राजवीर तोमर नए सिरे से जांच शुरू करते हैं।
मुंबई में, आईनॉक्स मेगाप्लेक्स (स्काई सिटी मॉल) और PVR आइकन (ओबेरॉय मॉल) में आप रात 1 बजे तक के शोज देख सकते हैं।
'दृश्यम: द कंक्लूजन' के पुणे में होंगे आधी रात के शोज
पुणे में भी अब देर रात के शोज का चलन शुरू हो गया है। यहां फीनिक्स मॉल और PVR आइकन: द पैवेलियन में आधी रात के बाद भी शोज चल रहे हैं।
वहीं, दिल्ली में सिनेमाघरों में सुबह 9 बजे से ही शोज शुरू हो जाते हैं।
अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम: द कंक्लूजन' में जयदीप अहलावत, तब्बू और श्रिया सरन भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। यह फिल्म पूरे देश में 2डी और आईमैक्स 2डी दोनों फॉर्मेट्स में दिखाई जा रही है।