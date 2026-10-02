'दृश्यम 3' का महाराष्ट्र में मचा तहलका, आधी रात तक हाउसफुल हुए शो

'दृश्यम: द कंक्लूजन' 2 अक्टूबर को रिलीज हुई और इसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी वजह से महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में अब इसके देर रात के शोज भी बढ़ा दिए गए हैं।

अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में लौटे हैं, लेकिन इस बार वह आखिरी बार इस भूमिका में नजर आ रहे हैं। कहानी को एक नया मोड़ मिलता है, जब क्राइम ब्रांच के एसपी राजवीर तोमर नए सिरे से जांच शुरू करते हैं।

मुंबई में, आईनॉक्स मेगाप्लेक्स (स्काई सिटी मॉल) और PVR आइकन (ओबेरॉय मॉल) में आप रात 1 बजे तक के शोज देख सकते हैं।