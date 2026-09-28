'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को प्रमाणपत्र मिला

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को सेंसर बोर्ड से मिला हरा सिग्नल, बिना काट-छांट दिया ये प्रमाणपत्र

लेखन ज्योति सिंह 06:34 pm Sep 28, 202606:34 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की सस्पेंस क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। निर्माताओं ने इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के हवाले किया था, जहां इसे बिना काट-छांट के पास प्रमाणपत्र देकर पास कर दिया गया है। आमतौर पर सेंसर बोर्ड की ओर से फिल्म की शुरुआत और इंटरमिशन के दौरान नशा-विरोधी संदेश या विज्ञापन जोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के मामले में यह बदलाव नहीं मांगे गए।