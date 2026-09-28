'दृश्यम 3' में फिर आमने-सामने होंगे अजय देवगन और प्रकाश राज

'दृश्यम 3': 15 साल बाद फिर आमने-सामने होंगे अजय देवगन-प्रकाश राज, लेकिन बदल गई बाजी

लेखन ज्योति सिंह 05:59 pm Sep 28, 202605:59 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' का आखिरी अध्याय सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है। अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का निर्माण पैनाेरमा स्टूडियो द्वारा किया गया है, जिसकी रिलीज को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। फिल्म में तब्बू और श्रिया सरन समेत कई सितारे अपने-अपने किरदारों में लौटेंगे। जयदीप अहलावत नया चेहरा हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश राज भी फिल्म का हिस्सा हैं और उनका सामना दोबारा अजय से होगा।