'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', 5वें दिन किया बंपर कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Oct 07, 202610:07 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग के बाद, अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने आखिरकार 200 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म अपनी रिलीज के 5 दिन पूरे कर चुकी है और आगे की उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि, पिछले दिनों की तुलना में हर दिन आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन इसका असर फिल्म के कलेक्शन पर नहीं पड़ा। आइए जानते हैं फिल्म की कुल कमाई।