'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की एडवांस बुकिंग

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की एडवांस बुकिंग में बंपर कमाई, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 02:35 pm Sep 30, 202602:35 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' अपनी रिलीज से सिर्फ 2 दिन दूर है। इससे पहले यह एक्शन थ्रिलर अपनी एडवांस बुकिंग में दमदार प्रदर्शन कर रही है और निर्माताओं की उम्मीदों को लगातार बढ़ा रही है। बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर इसने 24.91 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि फिल्म रिलीज के पहले दिन 40 करोड़ रुपये से अधिक की ओपनिंग ले सकती है।