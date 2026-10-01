एडवांस बुकिंग में बज रहा 'दृश्यम 3' का डंका

एडवांस बुकिंग में 'दृश्यम 3' का महा-तांडव, पहले ही दिन 50 करोड़ से ओपनिंग की उम्मीद

लेखन ज्योति सिंह 05:30 pm Oct 01, 202605:30 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की रिलीज में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। अभिषेक पाठक द्वारा निर्मित यह एक्शन-थ्रिलर एडवांस बुकिंग में तूफान मचा रही है और पहले ही दिन लगभग 50 करोड़ रुपये के साथ खाता खोलने की तैयारी में है। फिल्म को लेकर दर्शकों पर जो खुमार छाया है उसका सीधा असर टिकटों की एडवांस बिक्री में दिख रहा है। 'धुरंधर 2' के बाद, फिल्म 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन सकती है।