जानिए 'दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना की जगह लेने की बात पर जयदीप अहलावत ने क्या कहा?

फिल्म के निर्माता कुमार मंगत पाठक ने बताया कि अक्षय ने आदित्य धर के निर्देशन वाली फिल्म की रिलीज से ठीक एक दिन पहले ही 'दृश्यम 3' छोड़ दी थी।

इसकी वजह उनकी फीस और किरदार के लिए इस्तेमाल होने वाली विग को लेकर असहमति थी। चीजों को सुलझाने के लिए कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन इन बातचीत के बाद अक्षय ने फोन उठाना बंद कर दिया था।

इसी वजह से पैनोरमा स्टूडियोज ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये खबर थोड़ी हैरान करने वाली है क्योंकि अक्षय ने पहले पटकथा की काफी तारीफ की थी और फिल्म में वापसी को लेकर भी काफी उत्साहित दिख रहे थे।