'दृश्यम 3' के सितारों की फीस आई सामने, अजय देवगन ने ली सबसे मोटी रकम, जानें किसे मिले कितने करोड़
'दृश्यम 3' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के कलाकारों की फीस को लेकर जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन को फिल्म के लिए करीब 18 से 22 करोड़ रुपये मिले हैं। तब्बू की फीस ढाई से साढ़े 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि श्रिया सरन को करीब 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। इशिता दत्ता को 50 से 80 लाख और रजत कपूर को 40 से 70 लाख रुपये मिलने की खबर है। जयदीप अहलावत की फीस का खुलासा अभी नहीं हुआ है।
नई कहानी और नए मोड़ के साथ 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म
'दृश्यम' सीरीज की तीसरी फिल्म की कहानी नई स्क्रिप्ट पर आधारित होगी। ये फिल्म मलयालम वर्जन की सीधी कॉपी नहीं होगी, बल्कि इसमें दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा। 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म से उम्मीद है कि ये विजय सालगांवकर की कहानी को एक नए मोड़ के साथ आगे बढ़ाएगी।