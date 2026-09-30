'दृश्यम 3' के सितारों की फीस आई सामने, अजय देवगन ने ली सबसे मोटी रकम, जानें किसे मिले कितने करोड़

'दृश्यम 3' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के कलाकारों की फीस को लेकर जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन को फिल्म के लिए करीब 18 से 22 करोड़ रुपये मिले हैं। तब्बू की फीस ढाई से साढ़े 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जबकि श्रिया सरन को करीब 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। इशिता दत्ता को 50 से 80 लाख और रजत कपूर को 40 से 70 लाख रुपये मिलने की खबर है। जयदीप अहलावत की फीस का खुलासा अभी नहीं हुआ है।