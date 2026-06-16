बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ का डंका बजाने वाली 'दृश्यम 3' अब इस OTT पर आएगी मनोरंजन Jun 16, 2026

मलयालम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने को तैयार है। यह फिल्म 18 जून, 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

बता दें, ये फिल्म 21 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने 125.24 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी।

हालांकि, तीसरे हफ्ते के बाद इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। अगर आप इसे बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए थे, या मोहनलाल को एक बार फिर एक्शन में देखना चाहते हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है।