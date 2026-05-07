'दृश्यम 3' के नए पोस्टर में दिखा जॉर्जकुट्टी का डर, फिल्म को मिली सेंसर बोर्ड से मंजूरी

'दृश्यम 3' के टीजर में दिखा जॉर्जकुट्टी का खौफ

'दृश्यम 3' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें पिछली फिल्मों की यादें ताजा की गई हैं। इस बार कहानी में जॉर्जकुट्टी के साथ-साथ पुलिस का पक्ष भी मजबूती से दिखाया गया है। टीजर में मोहनलाल का किरदार डरते हुए कहता है, "मैंने बिना सोचे-समझे काम किया... अब मैं डरा हुआ हूं, मुझे नहीं पता कि मुझ पर किसकी नजर है!" वहीं एक पुलिस अफसर इस केस को "हमेशा के लिए खुला रहने वाला रहस्य" बताता है। साफ है कि 'दृश्यम 3' में जॉर्जकुट्टी की उलझी जिंदगी के कई नए और गहरे राज खुलने वाले हैं।