निर्देशक अभिषेक पाठक के घर आई खुशखबरी

'दृश्यम 3' के निर्देशक अभिषेक पाठक बने पिता, पत्नी शिवालिका ने दिया बेटी को जन्म

लेखन ज्योति सिंह 01:58 pm Apr 19, 202601:58 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की आगामी फिल्म 'दृश्यम 3' अक्टूबर, 2026 में सिनेमाघरों का रुख करेगी। इससे पहले, फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक ने फैंस के साथ बड़ी खुशखबरी साझा करते हुए ध्यान खींचा है। दरअसल, निर्देशक पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी और अभिनेत्री शिवालिका ओबेरॉय ने एक नन्ही परी को जन्म दिया है। इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए यह खुशखबरी दी है। वहीं फैंस उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे हैं।