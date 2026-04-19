'दृश्यम 3' के निर्देशक अभिषेक पाठक बने पिता, पत्नी शिवालिका ने दिया बेटी को जन्म
क्या है खबर?
अजय देवगन की आगामी फिल्म 'दृश्यम 3' अक्टूबर, 2026 में सिनेमाघरों का रुख करेगी। इससे पहले, फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक ने फैंस के साथ बड़ी खुशखबरी साझा करते हुए ध्यान खींचा है। दरअसल, निर्देशक पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी और अभिनेत्री शिवालिका ओबेरॉय ने एक नन्ही परी को जन्म दिया है। इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए यह खुशखबरी दी है। वहीं फैंस उन्हें बधाई देते नहीं थक रहे हैं।
पोस्ट
अभिषेक और शिवालिका ने साझा किया पोस्ट
अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 19 अप्रैल को अभिषेक और शिवालिका ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उन्होंने ऐलान करते हुए लिखा, 'हमारी नन्ही देवी लक्ष्मी एक शुभ दिन पर हमारी जिंदगी में आई हैं। यह एक आशीर्वाद का साक्षात रूप है।" कैप्शन में नए माता-पिता ने लिखा, "एक पल में, हमारे दिलों को एक नया अर्थ मिल गया! अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ, हम अपनी अनमोल बच्ची का स्वागत करते हैं! धन्य माता-पिता शिवालिका और अभिषेक।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
April 19, 2026
ऐलान
दिसंबर में किया था प्रेग्नेंसी का ऐलान
अभिषेक और शिवालिका ने दिसंबर, 2025 में एक संयुक्त पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था। उन्हाेंने लिखा था, 'बेबी पाठक 2026 में आ रहा है।' बता दें, दोनों ने 9 फरवरी, 2023 को गोवा में शादी रचाई थी। इसी साल फरवरी में उन्होंने शादी के 3 साल पूरे किए हैं। काम की बात करें, तो अभिषेक ने 'दृश्यम 2', विद्युत जामवाल की फिल्म 'खुदा हाफिज' और कार्तिक आर्यन की फिल्म 'प्यार का पंचनामा' का निर्देशन किया है।