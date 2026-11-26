'डॉ हसन' की कहानी एक जीनियस, सनकी और बेबाक डॉक्टर इमरान हसन (नवाजुद्दीन) के इर्द-गिर्द घूमती है।

ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे जब हर मेडिकल जांच फेल हो जाती है, तो इमरान अपने अनोखे और नियम तोड़ने वाले तरीकों से पेचीदा रहस्य सुलझाता है। उसकी अपनी क्लासमेट डॉ पलक (दीया) के साथ नोकझोंक भी चलती रहती है।

हमेशा की तरह नवाजुद्दीन अपने अभिनय और डायलॉग से दिल जीतते दिखते हैं।

इसका प्रीमियर 11 दिसंबर को जियोहॉटस्टार पर होगा।