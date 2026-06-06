'दोस्ताना 2' आखिर क्यों कोई नहीं करना चाहता? अब अद्वैत चंदन ने भी खड़े किए हाथ

संकट

विक्रांत-लक्ष्य की 'दोस्ताना 2' पर फिर लगा ब्रेक

फरवरी, 2026 में आई शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि अद्वैत चंदन 'दोस्ताना 2' के नए वर्जन का निर्देशन करेंगे। इस फिल्म में विक्रांत मैसी, लक्ष्य लालवानी और पूर्व मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले थे। उस समय ऐसा लगा था कि सालों की अनिश्चितता के बाद आखिरकार ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। हालांकि, अब अद्वैत चंदन के अचानक फिल्म छोड़ने की खबर ने इस पर एक बार फिर ब्रेक लगा दिया है।