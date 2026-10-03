'डोरेमोन' ने पहले दिन ही किया बॉक्स ऑफिस पर कमाल, क्या 9 करोड़ छूकर रचेगा इतिहास?

भारत में डोरेमोन की फिल्मों का कुल कलेक्शन आमतौर पर करीब 5 करोड़ रहता है,लेकिन नई फिल्म ने सिर्फ पहले दिन ही इस आंकड़े के आधे से ज्यादा कमाई कर ली है। अगर वीकेंड पर भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिलता रही तो इसकी कमाई 8 से 9 करोड़ तक पहुंच सकता है। ऐसा हुआ तो ये डोरेमोन फ्रेंचाइजी की भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो सकती है।