'डोरेमोन' ने पहले दिन ही किया बॉक्स ऑफिस पर कमाल, क्या 9 करोड़ छूकर रचेगा इतिहास?
मनोरंजन
'डोरेमोन: कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल’ ने भारतीय सिनेमाघरों में शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन 2.9 करोड़ का कारोबार किया। छुट्टी के मौके पर रिलीज होने का भी फिल्म को फायदा मिला। हालांकि, इसकी पहले दिन की कमाई से पता चलता है कि डोरेमोन को देखने के लिए दर्शकों में अब भी खास उत्साह है।
अब 9 करोड़ पर नजर
भारत में डोरेमोन की फिल्मों का कुल कलेक्शन आमतौर पर करीब 5 करोड़ रहता है,लेकिन नई फिल्म ने सिर्फ पहले दिन ही इस आंकड़े के आधे से ज्यादा कमाई कर ली है। अगर वीकेंड पर भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिलता रही तो इसकी कमाई 8 से 9 करोड़ तक पहुंच सकता है। ऐसा हुआ तो ये डोरेमोन फ्रेंचाइजी की भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो सकती है।