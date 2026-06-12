ट्रम्प के नाम को लेकर कैनेडी सेंटर में घमासान, जानें क्या है पूरा मामला? मनोरंजन Jun 12, 2026

कैनेडी सेंटर के जिस बोर्ड को ट्रम्प ने नियुक्त किया था, वह इमारत से उनका नाम हटाने के कोर्ट के आदेश को टालने की कोशिश कर रहा है।

इस आदेश के मुताबिक, 12 जून, 2026 तक ट्रम्प का नाम हटाना जरूरी है। हाल ही में एक फेडरल जज ने फैसला दिया है कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना सेंटर का नाम बदलना गैर-कानूनी था।

इसी फैसले के साथ, सेंटर के नवीनीकरण का काम भी रोक दिया गया। 4 जून को जारी एक आंतरिक मेमो में बोर्ड को निर्देश दिए गए कि वे फिर से 'द जॉन एफ. केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स' नाम का ही इस्तेमाल करें।