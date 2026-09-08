डॉन पलाथारा की 'एकादशम' का जर्मनी में होगा प्रीमियर, जानिए फिल्म के बारे में सब कुछ

फिल्म की कास्ट में रोशन मैथ्यू, जिथिन पुथेनचेरी, दिव्या प्रभा, आरशा बाइजू, विनय फोर्ट, शांति बालचंद्रन और निर्देशक-एडिटर महेश नारायणन जैसे कलाकार शामिल हैं।

आर्टिसन फिल्म्स ने इस फिल्म का निर्माण किया है, जिसमें बेसिल सीजे ने संगीत दिया है और संपादन का काम पलाथरा ने खुद संभाला है।

उम्मीद है कि 'एकदेशम' जल्द ही और कई अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल्स में दिखाई जाएगी। डॉन पलाथरा अपनी फिल्मों 'फैमिली' और 'एवरीथिंग इज सिनेमा' के लिए जाने जाते हैं।

उन्होंने हाल ही में अपनी एक और फिल्म की शूटिंग पूरी की है, जिसमें दिलीप पोथन और पार्वती थिरुवोथु मुख्य भूमिकाओं में हैं।