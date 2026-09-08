डॉन पलाथारा की 'एकादशम' का जर्मनी में होगा प्रीमियर, जानिए फिल्म के बारे में सब कुछ
डॉन पलाथरा की नई मलयालम फिल्म 'एकदेशम' (अनिश्चितता सिद्धांत) का वर्ल्ड प्रीमियर 25 सितंबर को जर्मनी में होने वाले फिल्मफेस्ट आचेन में होगा।
यह फिल्म कोच्चि शहर पर आधारित है। इसमें उन युवाओं के जीवन को दिखाया गया है, जो सिनेमा के प्रति बेहद जुनूनी हैं।
फिल्म बताती है कि कैसे ये युवा अपने करियर, रिश्तों और समझौतों से जुड़ी अनिश्चितताओं से जूझते हैं।
आर्टिसन फिल्म्स की 'एकदेशम' की कास्ट और क्रू
फिल्म की कास्ट में रोशन मैथ्यू, जिथिन पुथेनचेरी, दिव्या प्रभा, आरशा बाइजू, विनय फोर्ट, शांति बालचंद्रन और निर्देशक-एडिटर महेश नारायणन जैसे कलाकार शामिल हैं।
आर्टिसन फिल्म्स ने इस फिल्म का निर्माण किया है, जिसमें बेसिल सीजे ने संगीत दिया है और संपादन का काम पलाथरा ने खुद संभाला है।
उम्मीद है कि 'एकदेशम' जल्द ही और कई अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल्स में दिखाई जाएगी। डॉन पलाथरा अपनी फिल्मों 'फैमिली' और 'एवरीथिंग इज सिनेमा' के लिए जाने जाते हैं।
उन्होंने हाल ही में अपनी एक और फिल्म की शूटिंग पूरी की है, जिसमें दिलीप पोथन और पार्वती थिरुवोथु मुख्य भूमिकाओं में हैं।