रणवीर सिंह के पीछे हटते ही ऋतिक रोशन को मिली 'डॉन 3'? बाहर आई ये जानकारी

दावेदार

ऋतिक को माना जा रहा मजबूत दावेदार

हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्मफेयर के हवाले से बताया कि 'डॉन 3' के निर्माता, ऋतिक को फ्रैंचाइजी का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्र ने कहा, "रणवीर के जाने के बाद, ऋतिक इस भूमिका के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए हैं। हालांकि बातचीत शुरुआती दौर में है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अभिनेता इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं या नहीं।" जाहिर है कि शाहरुख खान की 'डॉन 2' में ऋतिक ने दमदार कैमियो किया था।