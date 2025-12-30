रणवीर सिंह के पीछे हटते ही ऋतिक रोशन को मिली 'डॉन 3'? बाहर आई ये जानकारी
क्या है खबर?
फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' ईद का चांद बन चुकी है जिसका इंतजार बढ़ता जा रहा है। 'ध़ुरंधर' की रिलीज के बाद उम्मीद थी कि रणवीर सिंह इसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। हालांकि, लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हुए उन्होंने 'डॉन 3' से किनारा कर लिया। उनके बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा है कि 'डॉन' का किरदार, ऋतिक रोशन निभा सकते हैं। जानिए क्या वाकई ऋतिक ने 'डॉन 3' के लिए हामी भर दी है।
दावेदार
ऋतिक को माना जा रहा मजबूत दावेदार
हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्मफेयर के हवाले से बताया कि 'डॉन 3' के निर्माता, ऋतिक को फ्रैंचाइजी का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहे हैं। सूत्र ने कहा, "रणवीर के जाने के बाद, ऋतिक इस भूमिका के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए हैं। हालांकि बातचीत शुरुआती दौर में है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अभिनेता इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं या नहीं।" जाहिर है कि शाहरुख खान की 'डॉन 2' में ऋतिक ने दमदार कैमियो किया था।
उम्मीद
निर्माताओं को 'डॉन 3' से काफी उम्मीद
सूत्र ने बताया कि निर्माताओं को 'डॉन 3' से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उन्हें बखूबी पता है कि फिल्म के लिए ऐसे चेहरे की जरूरत है, जिसका शानदार करियर रहा हो। जो भी यह जिम्मेदारी संभालेगा, उसे अमिताभ बच्चन (डॉन, 1978) की विरासत को आगे ले जाना होगा। शाहरुख की विरासत को भी, जिन्होंने 2006 और 2011 में फिल्म के किरदार को नए सिरे से पेश किया। देखना होगा कि 'डॉन 3' को लेकर निर्माताओं का अगला कदम क्या होगा।