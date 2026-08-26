डॉली पार्टन के टैटू का खुला चौंकाने वाला राज, सिर्फ स्टाइल नहीं, छिपाते थे सर्जरी के गहरे निशान

डॉली के टैटू हल्के पेस्टल रंगों में थे, जो उनकी गोरी त्वचा पर बहुत अच्छे लगते थे। इन टैटू में तितलियां, रिबन, धनुष और एक छोटी मधुमक्खी के साथ मधुमक्खी का छत्ता भी शामिल था।

ये ऐसे निशान छिपाते थे, जो फीडिंग ट्यूब की वजह से हुए थे। कई डिजाइन उनके लिए बहुत निजी थे, जिनमें उनके पति को समर्पित डिजाइन भी शामिल थे।

उन्होंने खुद बताया था, 'लेकिन ये सलीकेदार हैं। मैं कोई टैटू वाली लड़की नहीं हुं।'