डॉली पार्टन के टैटू का खुला चौंकाने वाला राज, सिर्फ स्टाइल नहीं, छिपाते थे सर्जरी के गहरे निशान
मनोरंजन
2020 के एक इंटरव्यू में डॉली पार्टन ने अपने टैटू के पीछे की असली कहानी साझा की थी। उन्होंने बताया था कि ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं थे, बल्कि उनकी सर्जरी के निशानों को ढंकने के लिए बनवाए गए थे।
उन्होंने खास ध्यान रखा कि हर डिजाइन सलीकेदार और कलात्मक लगे।
डॉली के पेस्टल टैटू में निजी श्रद्धांजलि है शामिल
डॉली के टैटू हल्के पेस्टल रंगों में थे, जो उनकी गोरी त्वचा पर बहुत अच्छे लगते थे। इन टैटू में तितलियां, रिबन, धनुष और एक छोटी मधुमक्खी के साथ मधुमक्खी का छत्ता भी शामिल था।
ये ऐसे निशान छिपाते थे, जो फीडिंग ट्यूब की वजह से हुए थे। कई डिजाइन उनके लिए बहुत निजी थे, जिनमें उनके पति को समर्पित डिजाइन भी शामिल थे।
उन्होंने खुद बताया था, 'लेकिन ये सलीकेदार हैं। मैं कोई टैटू वाली लड़की नहीं हुं।'