डॉली पार्टन का भावुक सच: पति के लिए कुर्बान की सेहत, भतीजे ने साझा किया 'पहले से तैयार' विदाई संदेश
80 साल की मशहूर कंट्री म्यूजिक गायिका डॉली पार्टन ने 21 अगस्त को जारी अपने हालिया इंटरव्यू में अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियों के बारे में खुलकर बताया।
उन्होंने कहा कि हाल की समस्याओं की वजह से उन्हें डॉलीवुड से दूर रहना पड़ा। उन्होंने 1980 के दशक में 'महिलाओं की समस्याओं' के कारण आए मुश्किल दौर को भी याद किया।
उनकी ये ताजा सेहत से जुड़ी परेशानियां तब शुरू हुईं, जब वे अपने पति कार्ल थॉमस डीन की देखभाल करते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज करती रहीं। बता दें कि डॉली और कार्ल की शादी को करीब 59 साल हो चुके हैं।
सीवर ने डॉली का पहले से तैयार विदाई संदेश साझा किया
डॉली का हमेशा से मानना था कि उनका काम 'दूसरे लोगों के लिए काम आना चाहिए।' इसी कड़ी में 25 अगस्त को उनके भतीजे और सालों से उनके सिक्योरिटी इंचार्ज रहे ब्रायन सीवर ने एक बात बताई।
उन्होंने कहा, 'इस वीडियो घोषणा के बारे में डॉली ने मुझसे सालों पहले कहा था, जब मैंने इसे भविष्य की सच्चाई के तौर पर पूरी तरह नहीं समझा था।'
सीवर ने डॉली के विदाई संदेश को लोगों तक पहुंचाना अपना सम्मान बताया। डॉली के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि भारी रत्नों से सजी जिंदगी बिताने के बाद, अब वह सिर्फ मुलायम सूती चादरों के बीच आराम और सुकून चाहती हैं और इसी की हकदार भी हैं।