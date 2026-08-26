डॉली पार्टन का भावुक सच: पति के लिए कुर्बान की सेहत, भतीजे ने साझा किया 'पहले से तैयार' विदाई संदेश

डॉली का हमेशा से मानना था कि उनका काम 'दूसरे लोगों के लिए काम आना चाहिए।' इसी कड़ी में 25 अगस्त को उनके भतीजे और सालों से उनके सिक्योरिटी इंचार्ज रहे ब्रायन सीवर ने एक बात बताई।

उन्होंने कहा, 'इस वीडियो घोषणा के बारे में डॉली ने मुझसे सालों पहले कहा था, जब मैंने इसे भविष्य की सच्चाई के तौर पर पूरी तरह नहीं समझा था।'

सीवर ने डॉली के विदाई संदेश को लोगों तक पहुंचाना अपना सम्मान बताया। डॉली के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि भारी रत्नों से सजी जिंदगी बिताने के बाद, अब वह सिर्फ मुलायम सूती चादरों के बीच आराम और सुकून चाहती हैं और इसी की हकदार भी हैं।