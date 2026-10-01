गाजा में AI ने तय की आम नागरिकों की मौत? इजरायली डॉक्यूमेंट्री 'नाजा' के सनसनीखेज खुलासे; प्रधानमंत्री नेतन्याहू बौखलाए

'नाजा' अभी इजरायल में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसके फिल्म निर्माताओं को कड़ी धमकियां मिल रही हैं और उनकी खूब आलोचना भी हो रही है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा कानून लाने का प्रस्ताव भी दिया है, जिसके तहत सरकार को अगर लगता है कि कोई इजरायली सेना को बदनाम कर रहा है, तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है।

अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता होने के बावजूद, युवाल और राहेल का कहना है कि वे इन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, "यह हमें रोक नहीं पाएगा। फिल्म रिलीज होगी, भले ही नेतन्याहू इससे खुश न हों।"

वे इस नवंबर में 'नाजा' को मुफ्त में ऑनलाइन रिलीज करने की तैयारी में हैं।