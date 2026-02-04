'दो दीवाने सहर में' का ट्रेलर जारी, दमदार है सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर की केमिस्ट्री

लेखन ज्योति सिंह 02:51 pm Feb 04, 202602:51 pm

क्या है खबर?

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की आगामी रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का ट्रेलर जारी हो गया है। भंसाली प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों का रुख कर रही है। फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार ने किया है, जिन्हें श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' के लिए जाना जाता है। इस फिल्म के जरिए निर्माता पुराने और नए ख्यालातों के बीच पनपे प्यार की रूमानी कहानी लेकर आए हैं, जिसका ट्रेलर लोगों को उत्साहित कर रहा है।