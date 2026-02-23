बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दो दीवाने सहर में' की तीसरे दिन डूबी नैया, तापसी पन्नू की 'अस्सी' भी रही बेदम

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Feb 23, 202610:01 am

क्या है खबर?

मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने सहर में' ने बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन पूरे कर लिए हैं। पहले दिन बेहद निराशाजनक ओपनिंग करने वाली इस फिल्म को तीसरे दिन भी अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल सका। यह फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में नाकामयाब रही। तापसी पन्नू की 'अस्सी' का हाल भी बुरा रहा है, जबकि 13 फरवरी को रिलीज 'ओ रोमियो' कमाई के मामले में दोनों फिल्मों पर भारी पड़ी है।