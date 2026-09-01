डीके की गैंगस्टर फैंटेसी ने किया कमाल, नित्या मेनन पटकथा पढ़कर अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने को हुईं तैयार
निर्देशक डीके, जिनकी पहचान `यामीरूका भयमे` जैसी फिल्मों से है, एक नई डार्क कॉमेडी के साथ वापस आए हैं। यह फिल्म गैंगस्टरों की दुनिया पर आधारित है और इसमें फैंटेसी का भी तड़का है।
इस बार, नित्या मेनन मुख्य भूमिका में हैं, जो एक ऐसे किरदार को निभा रही हैं जिसकी प्रतिक्रियाएं काफी तीखी और बेबाक होती हैं।
डीके ने इस फिल्म के मिजाज को समझाते हुए कहा, 'सोचिए, लोकेश कनगराज की फिल्मों जैसी दुनिया हो, लेकिन उसके किरदार ऐसे फैसले लें जिनसे सब कुछ मजेदार हो जाए।'
नित्या प्रोडक्शन हाउस शुरू करने पर कर रही हैं विचार
डीके की 2 घंटे की पटकथा सुनकर नित्या इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था।
उन्हें लगा कि यह फिल्म उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए एकदम सही लॉन्चपैड साबित होगी। डीके ने माना कि नित्या के इस तरह जुड़ने से उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ।
उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए सच में सुखद सरप्राइज था।' निर्देशक विक्रम कुमार क्रिएटिव निर्देशक के तौर पर साथ आए हैं और निर्देशक राजकुमार भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं।