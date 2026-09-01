डीके की गैंगस्टर फैंटेसी ने किया कमाल, नित्या मेनन पटकथा पढ़कर अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने को हुईं तैयार

निर्देशक डीके, जिनकी पहचान `यामीरूका भयमे` जैसी फिल्मों से है, एक नई डार्क कॉमेडी के साथ वापस आए हैं। यह फिल्म गैंगस्टरों की दुनिया पर आधारित है और इसमें फैंटेसी का भी तड़का है।

इस बार, नित्या मेनन मुख्य भूमिका में हैं, जो एक ऐसे किरदार को निभा रही हैं जिसकी प्रतिक्रियाएं काफी तीखी और बेबाक होती हैं।

डीके ने इस फिल्म के मिजाज को समझाते हुए कहा, 'सोचिए, लोकेश कनगराज की फिल्मों जैसी दुनिया हो, लेकिन उसके किरदार ऐसे फैसले लें जिनसे सब कुछ मजेदार हो जाए।'