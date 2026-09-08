जानिए 'मिर्जापुर' में दिव्येंदु शर्मा ने बबलू के बजाय मुन्ना का किरदार क्यों चुना?
'मिर्जापुर' में मुन्ना त्रिपाठी का दमदार किरदार निभाने वाले दिव्येंदु ने 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने बबलू पंडित के बजाय हिंसक और बिगड़े हुए मुन्ना त्रिपाठी का रोल क्यों चुना था।
उन्होंने कहा कि मुन्ना के किरदार में कुछ तो खास था, जिसने उन्हें अपनी ओर खींच लिया था। दिव्येंदु के मुताबिक, "चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, कुछ है" और उन्हें लगा कि यह किरदार निभाने में ज्यादा मजा आएगा।
दिव्येंदु बोले कि मेरी वापसी फैंस के लिए है
दिव्येंदु को यह डर था कि बबलू का किरदार निभाने से कहीं वे एक "खुशमिजाज लड़के" वाली इमेज में ही न फंस जाएं। इसलिए मुन्ना की भूमिका चुनकर उन्हें अपने अभिनय का एक बिलकुल नया और अलग पहलू दिखाने का मौका मिला।
अब वे 'मिर्जापुर द मूवी' में एक बार फिर मुन्ना के रूप में वापसी कर रहे हैं। दिव्येंदु इसे ऐसे बताते हैं, "फिल्म के साथ वापसी करना, जैसे जिंदगी का एक पूरा चक्र घूमकर वहीं आ गया हो।"
वे मानते हैं कि वे इस वापसी को लेकर उत्साहित भी हैं और थोड़ा घबराए हुए भी, लेकिन उनकी यह वापसी सचमुच उन फैंस के लिए है जिन्होंने इस किरदार को हमेशा जिंदा रखा।