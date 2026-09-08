जानिए 'मिर्जापुर' में दिव्येंदु शर्मा ने बबलू के बजाय मुन्ना का किरदार क्यों चुना?

दिव्येंदु को यह डर था कि बबलू का किरदार निभाने से कहीं वे एक "खुशमिजाज लड़के" वाली इमेज में ही न फंस जाएं। इसलिए मुन्ना की भूमिका चुनकर उन्हें अपने अभिनय का एक बिलकुल नया और अलग पहलू दिखाने का मौका मिला।

अब वे 'मिर्जापुर द मूवी' में एक बार फिर मुन्ना के रूप में वापसी कर रहे हैं। दिव्येंदु इसे ऐसे बताते हैं, "फिल्म के साथ वापसी करना, जैसे जिंदगी का एक पूरा चक्र घूमकर वहीं आ गया हो।"

वे मानते हैं कि वे इस वापसी को लेकर उत्साहित भी हैं और थोड़ा घबराए हुए भी, लेकिन उनकी यह वापसी सचमुच उन फैंस के लिए है जिन्होंने इस किरदार को हमेशा जिंदा रखा।