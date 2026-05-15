फिल्म 'पेड्‌डी' से दिव्येंदु की पहली झलक जारी

फिल्म 'पेड्‌डी' से दिव्येंदु की आई पहली झलक, खलनायक बनकर मचाएंगे तहलका

लेखन ज्योति सिंह 06:34 pm May 15, 202606:34 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्‌डी' सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। 'गेम चेंजर' (2025) के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद लोग उनकी इस फिल्म से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। फिल्म में जाह्नवी कपूर मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी। इसके अलावा एक और बॉलीवुड अभिनेता हैं] जो 'पेड्‌डी' में तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह वेब सीरीज 'मिर्जापुर' वाले दिव्येंदु हैं, जिनकी फिल्म से पहली झलक आ गई है।