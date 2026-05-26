दिव्यांका त्रिपाठी ने सुनाई खुशखबरी, पति विवेक दहिया के साथ किया जुड़वा बच्चों का स्वागत

दिव्यांका त्रिपाठी ने सुनाई खुशखबरी, पति विवेक दहिया के साथ किया जुड़वा बच्चों का स्वागत
क्या है खबर?
मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी जिंदगी के नए अध्याय में कदम रख दिया है। हाल ही में, उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने और उनके पति विवेक दहिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। जोड़े ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर संयुक्त पोस्ट साझा किया और फैंस के साथ इस खुशखबरी को साझा किया। इस खबर के आते ही दिव्यांका और विवेक को बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। फैंस इस दोहरे जश्न की खुशी मना रहे हैं।
ऐलान
दिव्यांका और विवेक बोले- मेरे करण-अर्जुन आ गए
दिव्यांका और विवेक ने इंस्टाग्राम पर 2 जुड़वा बच्चों वाली तस्वीर साझा की। दोनों ने हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा। उन्होंने कैप्शन दिया, 'आखिरकार इंतजार खत्म हुआ... हमारे "लड़के" आ गए हैं और जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरे करण अर्जुन आ गए! दिव (दिव्यांका) और मैं माता-पिता बनने के इस नए और अद्भुत अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमें आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The boys are hereeee🥺🩷Double the happiness, double the love and definitely double the sleepless nights 😭💙 Mama’s biggest congratulations to Vivek and Divyanka! pic.twitter.com/YC46BBiwOW— Mamaraazzi (@mamaraazzi) May 26, 2026
खुशी
शादी के 10 साल बाद 2 बच्चों का मिला आशीर्वाद
दिव्यांका और विवेक ने जुलाई, 2016 को भोपाल में एक भव्य शादी रचाई थी। शादी के 10 साल बाद, इसी साल मार्च में अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह और उनके पति बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि दाेनों का इंतजार खत्म हुआ और अब वह जुडवां बच्चाें के माता-पिता बन चुके हैं। उधर टीवी सितारे और फैंस भी पोस्ट पर अपना प्यार और खुशी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं।