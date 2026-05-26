दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया

दिव्यांका त्रिपाठी ने सुनाई खुशखबरी, पति विवेक दहिया के साथ किया जुड़वा बच्चों का स्वागत

लेखन ज्योति सिंह 11:58 am May 26, 202611:58 am

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी जिंदगी के नए अध्याय में कदम रख दिया है। हाल ही में, उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने और उनके पति विवेक दहिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। जोड़े ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर संयुक्त पोस्ट साझा किया और फैंस के साथ इस खुशखबरी को साझा किया। इस खबर के आते ही दिव्यांका और विवेक को बधाई मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। फैंस इस दोहरे जश्न की खुशी मना रहे हैं।