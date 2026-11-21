दिव्यांका त्रिपाठी ने विवेक दहिया के करियर पर जताई चिंता

दिव्यांका त्रिपाठी पति विवेक दहिया के करियर को लेकर हुईं भावुक, बोलीं- मैं ही रुकावट हूं

लेखन सयाली 04:41 pm Nov 21, 202604:41 pm

क्या है खबर?

टीवी जगत की जानी-मानी जोड़ी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया 'पति पत्नी और पंगा: जोड़ियों का रियलिटी चेक' में नजर आ रहे हैं। इस रियलिटी शो के सेट पर विवेक के करियर के बारे में बात करते हुए दिव्यंका की आखें नम हो गईं। अभिनेत्री ने इस बारे में चिंता जताई कि एक अभिनेता के तौर पर विवेक को हमेशा वो पहचान नहीं मिली, जिसके वह हकदार हैं। उनके हिसाब से वो अपने पति के करियर में एक रुकावट हैं।