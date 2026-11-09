दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने जुड़वा बच्चों के नाम बताए

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने बताए अपने जुड़वा बच्चों के नाम, जानिए क्या रखा

लेखन ज्योति सिंह 05:09 pm Nov 09, 202605:09 pm

क्या है खबर?

टीवी की मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया ने इस साल 26 मई को अपने जुड़वा बच्चों (2 बेटों) का स्वागत किया था। पिछले कुछ महीनों से, इस जोड़े ने अपने जुड़वा बच्चों की झलकियां सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इन दिनों दिव्यांका और विवेक रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' के दूसरे सीजन में नजर आ रहे हैं। हालिया एपिसोड में दोनों अपने बच्चे लेकर पहुंचे और उनके नाम का खुलासा किया।